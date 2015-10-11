أمراض جلدية تصيب الطفل في المدرسة

تستهين بعض الأمهات بالأمراض الجلدية، على أساس أنها لا تتعدى في بدايتها بعض الطفح الجلدي أو البثور في الغالب، ولكنها تشوه منظر جلد الطفل، ولا تعلم أنها تمتد أخطارها لتصل إلى شرايين الجسم المختلفة، وتترك آثارها النفسية المدمرة بعد الشفاء منها، وفي الفصول المزدحمة أي موسم الدراسة تنتشر بعض الأمراض الجلدية التي تنتقل بالعدوى بين التلاميذ.

عن أهم هذه الأمراض الجلدية، وكيفية الوقاية منها تحدث الدكتورحسن السرحي أخصائي الأمراض الجلدية لـ«سيدتي نت»، الذي قال إن أهم الأمراض الجلدية المعدية:

1 - الجديري المائي، وهو ينتشر بالعدوى بين التلاميذ باللمس نتيجة للاحتكاك، ويكثر غالباً مع بداية فصل الشتاء، وهو ينتقل أيضاً عن طريق التنفس، ويكون على شكل حبيبات مليئة بالماء وارتفاع بدرجة الحرارة، ورغم ما يسببه من آلام فإن الإصابة به تعطي الجسم مناعة مدى الحياة.

2 - المرض الثاني الذي ينتقل بالعدوى في الفصل هو مرض الجرب، وهو ينتقل عن طريق اللمس، وخاصة بسبب قلة الاستحمام في الشتاء، وتسببه حشرة صغيرة تدخل تحت الجلد، وأعراضه حدوث حكة شديدة في الجلد تزداد ليلاً.

3 - أما المرض الثالث الذي ينتشر بين التلاميذ بسبب الزحام والاختلاط فهو مرض تينيا الرأس، وهو يكثر بين تلاميذ المرحلة الابتدائية خصوصاً، وهو ينتقل بين الأطفال عن طريق المداعبة والملامسة فيما بينهم، وأهم أعراضه ظهور دائرة خالية من الشعر، وبها قشور بيضاء، وإهمال العلاج يؤدي للقراع أي الثعلبة الدائمة.

ويقدم الدكتور السرحي النصائح التالية للحماية والوقاية من الأمراض الجلدية لأطفالنا في موسم الدراسة وهي:

• النظافة الشخصية للطفل بالاستحمام ثلاث مرات أسبوعياً في الشتاء ومرة يومياً في فصل الصيف.

• عدم السماح للطفل باستخدام أدوات الغير إطلاقاً سواء أدوات القرطاسية أو المناديل، أو زجاجات شرب الماء.

• تخصيص زجاجة صغيرة حافظة للماء باسم الطفل يلصق عليها اسمه، وتختارها الأم بحيث تكون مميزة؛ لأن الطفل في عامه الأول لا يستطيع أن يقرأ اسمه عليها.

• في حالة إصابة الطفل بمرض جلدي على الأم أن تغيبه عن المدرسة مع إبلاغ المدرسة في حال تعرضه للعدوى؛ للكشف الدوري على التلاميذ.

• تقديم المشروبات الدافئة صباحاً للطفل؛ لأنها ترفع من مناعته وتمنحه الدفء خاصة في الشتاء.

• أن تحرص إدارة المدرسة على تهوية الفصول باستمرار خاصة في الأجواء الباردة.