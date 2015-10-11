أدوية مضرة بالطفل

مع تسارع نمط الحياة العصريَّة، وازدياد المسؤوليات على الأمهات وبخاصة الأم العاملة، التي لا تجد الوقت الكافي للعناية والاهتمام بطفلها، فقد يلجأ بعضهنَّ إلى البحث عن وسائل مختلفة للتخفيف من تلك الأعباء ومنها اضطرارهنَّ إعطاء أطفالهنَّ بعض الأدوية التي تجعلهم يغطون في نوم عميق لفترات متفاوتة، مثل أدوية الزكام والسعال.

«سيدتي وطفلك» التقت بالدكتور همام قنديل، استشاري أطفال وعناية مركزة لحديثي الولادة، لمعرفة الأضرار الجانبيَّة لهذه الأدوية، ومدى تأثيرها على صحة الطفل العامَّة وما هي البدائل المناسبة.

بداية أوضح قنديل أنَّه من الأفضل عدم إعطاء الطفل مثل هذه خلال الثلاث سنوات الأولى من عمره، وتمنع الجمعيَّة الأميركيَّة لطب الأطفال إعطاء الطفل هذه الأدوية؛ لأنَّها تؤثر في المخ وفي سلامة الجهاز المخاطي للطفل.

وتعدُّ أدوية الكحة أو الإنفلونزا التي تؤدي بالطفل إلى النوم، غير آمنة، حتى في الحالات المرضيَّة باستثناء الأدوية العشبيَّة التي تذيب البلغم. ومن هنا نستشف أنَّه من الأفضل غلي الأعشاب في المنزل إذا أمكن وإعطاؤها للطفل.

وللتعرُّف على الأعشاب التي يمكن الاستفادة منها بدلاً من الأدوية سألنا الخبير في طب الأعشاب والتركيبات العشبيَّة، عبد الرحمن الحربي، الذي أوضح لنا أنَّ إعطاء الطفل نقيع الأعشاب أكثر أماناً من الأدوية الكيميائيَّة، خاصة في السنوات الأولى من عمره، ويمكن وضعها له في الرضاعة أو مزجها مع الحليب. وهذه بعض التركيبات العشبيَّة لكل حالة:

• للسعال والبلغم

للأطفال الرضع نعمل نقيع من عشبة الزعتر والبابونج، وفي الحالات الشديدة أو للأطفال الأكبر سناً نعمل نقيع من الزيزفون أو أوراق الجوافة.

• للمغص يعطى الطفل نقيع الكراوية مع اليانسون.

•لراحة الطفل وجلب النوم فيفضل عمل حمام دافئ نضع به بعض القطرات من زيت الخزامى، وإعطاؤه شاي مكوناً من البابونج والشمر.

ويُحضَّر النقيع بوضع ملعقة صغيرة من العشبة المطلوبة مع الماء الساخن وتركه حتى يصبح دافئاً ومن ثمَّ استخدامه مثل الشاي مرتين يومياً.

وأخيراً ومن أجل صحة أطفالنا ننصح الأم بالتركيز أكثر على المواد الطبيعيَّة، والبعد عن المواد المصنعة وملونات الطعام والحليب الصناعي، وإعطاء الطفل القسط الكافي والمريح من النوم.

ولمساعدة الطفل على النوم المريح من الأفضل اللجوء إلى الأعشاب المهدئة كالنعناع واليانسون، والاعتماد على الرضاعة الطبيعيَّة؛ لأنَّ الطفل يكون في وضع ملاصق لجسم الأم وهو ما يشعره بالطمأنينة والاسترخاء والدخول في نوم عميق.