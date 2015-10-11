الطيب يكشف لـ في الجول: بسبب بيسيرو الأهلي رفض مدربين عالميين

"الأهلي رفض مدربين عالميين من أجل التعاقد مع جوزيه بيسيرو" هكذا تحدث المعلق أحمد الطيب لـFilGoal.com عن كواليس ما قبل اختيار المدرب البرتغالي ليتولى مسؤولية الإدارة الفنية للفريق الأحمر.

وتعاقد الأهلي مع بيسيرو لمدة عام ليقود الفريق خلفا لفتحي مبروك على أن يتولى المسؤولية عقب لقاء السوبر أمام الزمالك.

وتحدث المعلق المصري المخضرم لـFilGoal.com قائلا"قبل تعاقد الأهلي مع بيسيرو بخمسة أيام تحدث معي أحد المسؤولين الفنيين الكبار في الأهلي عن رأيي في ذلك الأمر، وحذرته من القيام بتلك الخطوة".

وأكمل"لكن يبدو أن الاختيار لم يكن له أي علاقة بمسؤولين فنيين داخل الأهلي".

وأضاف"ذلك التعاقد سيجعل الخليجيين يفقدون الثقة في اختيارات المصريين لمدرب لنادي كبير بحجم الأهلي".

وكشف الطيب عن قيامه بعرض مدربين عالميين على الأهلي قبل التعاقد مع بيسيرو ولكن لم يتم الالتفات لهم.

وأوضح"رشحت مدرب برازيلي للأهلي هو باولو أوتوري بطل كأس العالم للأندية مع ساو باولو، مانويل جوزيه سبق وأن أشاد به كثيرا في جلسة خاصة معي ونفس الحال مع أحمد ناجي".

وواصل"هذا بالإضافة إلى ترشيحي لبرازيلي آخر هو أبيل براجا مدرب كورينثيانز وبطل كأس العالم للأندية معه والذي هزم الأهلي آنذاك، وهو صديق شخصي لجوزيه أيضا وسبق له تدريب الجزيرة الإماراتي".

وتابع"براجا هو أقوى مدرب رأيته في حياتي من حيث قوة الشخصية".

وأتم"لكن في النهاية الأهلي اختار بيسيرو".