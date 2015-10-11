تعاون إعلامي بين مجلة 999 و «الإمارات للملكية الفكرية»

بتوجيهات ورعاية كريمة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وقعت مجلة 999 التي تصدر عن وزارة الداخلية؛ وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، مذكرة تفاهم تصب في خدمة المجتمع لنشر الوعي الإعلامي بالملكية الفكرية في الدولة.

وينص الاتفاق على تحقيق التعاون في المجال الإعلامي بين مجلة 999 وجمعية الإمارات للملكية الفكرية وتوفير الرعاية لفعاليات وأنشطة الجمعية، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية في هذا المجال.

مراسم التوقيع

ووقع مذكرة التفاهم في القيادة العامة لشرطة ابوظبي اللواء خليل داوود بدران مدير عام المالية والخدمات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي ورئيس لجنة تطوير مجلة 999، واللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية.

وحضر مراسم التوقيع المقدم عوض صالح الكندي رئيس تحرير مجلة 999، والمستشار الدكتور خالد النقبي عضو مجلس إدارة جمعية الامارات للملكية الفكرية.

دعم الإبداع

وبهذه المناسبة قال اللواء بدران إن مذكرة التفاهم تهدف الى دعم الإبداع من خلال تبادل الخبرات والدعم الاعلامي والفني والإداري بين الجانبين بغية الارتقاء بالوعي المجتمعي في ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية خاصة وأن مجلة 999 تؤدي دورا مهما في نشر رسائل التوعية المختلفة عبر مختلف فئات المجتمع.

وأضاف أن مذكرة التفاهم تهدف أيضا إلى دعم وتطوير آليات العمل وإحداث نقله نوعية في نشر الوعي الإعلامي بأهمية حماية الملكية الفكرية بين فئات المجتمع، وسوف تسهم هذه المذكرة في تعزيز جهود نشر ثقافة الملكية الفكرية.

خطوة مهمة

من جانبه، أكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، أن هذه المذكرة خطوة مهمة تهدف الى تأسيس عمل مشترك ومتناغم بين الجمعية ومجلة 999 الرائدة في المجال الاعلامي وخدمة المجتمع، فالمستقبل يحتاج إلى تضافر الجهود بين جميع المؤسسات سواء الحكومية منها أو الخاصة بهدف دعم وتعزيز الجوانب الحضارية وتقدم المجتمع.

وأشار العبيدلي إلى أن الامارات تصنف بأنها الدولة الأولى عربيا وواحدة من الدول المتقدمة على المستوى العالمي في حماية حقوق التأليف والنشر والملكية الفكرية، ويحسب لها التزامها التام بالتشريعات والقوانين الدولية المتعلقة بالنشر، فقد وقعت على العديد من الاتفاقيات في هذا الشأن مثل اتفاقية «بيرن» ومعاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية واتفاقية «التربس» التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

رؤية جديدة

وقال المقدم عوض صالح الكندي رئيس تحرير مجلة 999 إن مثل هذه الاتفاقيات هي ثمرة مسيرة تطوير المجلة التي تتبنى شعار «رؤية جديدة لعلاقة الشرطة بالمجتمع»، وان مثل هذه الخطوات الرامية إلى إحداث نوع من الشراكة المجتمعية تهدف إلى ترسيخ العمل المجتمعي بين مختلف المؤسسات، فالوعي هو الرهان الذي نضعه نصب أعيننا كمجلة تسعى إلى التطوير المجتمعي.

وأشار إلى إن هذه الاتفاقية ستترجم التعاون الإعلامي في مجال نشر الملكية الفكرية بين المجلة والجمعية خلال العامين القادمين وستسهم في دعم العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة.

حفظ الحقوق

وقال المستشار الدكتور خالد النقبي عضو مجلس إدارة جمعية الامارات للملكية الفكرية ان مذكرة التفاهم ترمي الى تقديم الاستشارات في مجالات الملكية الفكرية للأشخاص الذين تحددهم المجلة، ونشر مهارات وتطبيقات المتابعة، وشرح سبل حفظ حقوق الملكية.