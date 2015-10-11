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إدانة موظف بتحويل المخالفات المرورية إلى مركبات أخرى

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إدانة موظف بتحويل المخالفات المرورية إلى مركبات أخرى إدانة موظف بتحويل المخالفات المرورية إلى مركبات أخرى

أدانت محكمة جنايات أبوظبي، خليجياً، تتهمه النيابة العامة بإدخال تعديل على مخالفات مرورية وتحويلها إلى أشخاص آخرين عبر النظام الإلكتروني لمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، وقضت بحبس المتهم لمدة عام.

وتعود تفاصيل القضية، إلى أن النيابة العامة كانت أحالت المتهم إلى القضاء، بأنه زوّر مستندات إلكترونية، وهي المخالفات المرورية، بإدخال تغيير على المحررات، واستبدال بيان نوع المخالفة..

ورقم السيارة مرتكبة المخالفة، والحصول دون تصريح على الرقم السري لتشغيل جهاز الحاسب الآلي، ليتمكن بذلك من الدخول إلى نظام المعلومات الإلكتروني لمديرية المرور والدوريات، وتعديل البيانات.وخلال التحقيقات، اعترف بالتهم المنسوبة إليه، ثم عاد وأنكر التهم أمام هيئة المحكمة، مدعياً أن جميع اعترافاته جاءت تحت الإكراه.

 

 

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