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الدفاع المدنى بالوادى الجديد يسيطر على حريق محدود فى مزرعة نخيل بالخارجة

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الدفاع المدنى بالوادى الجديد يسيطر على حريق محدود فى مزرعة نخيل بالخارجة الدفاع المدنى بالوادى الجديد يسيطر على حريق محدود فى مزرعة نخيل بالخارجة
تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد من السيطرة على حريق محدود بمزرعة نخيل بمنطقة الشعلة التابعة لمركز الخارجة دون وقوع أية خسائر فى الأرواح أو إصابات، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والتى تمكنت من احتواء الحريق قبل امتداده للمناطق السكنية، وتم الانتهاء من مراحل التبريد، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

وكان إخطار قد ورد إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بنشوب حريق بمنطقة أشجار نخيل بحى الشعلة بالخارجة على مساحة 2000 متر ما أسفر عن احتراق عدد من أشجار النخيل والحشائش دون أى إصابات أو وفيات، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء التى تمكنت من السيطرة على الحريق وتحرر محضر بها وأحيل إلى النيابة العامة.

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مصر 365