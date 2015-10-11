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اليوم.. استئناف إعاداة إجراءات محاكمة متهم فى قضية "حرق كنيسة كرداسة"

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اليوم.. استئناف إعاداة إجراءات محاكمة متهم فى قضية "حرق كنيسة كرداسة" اليوم.. استئناف إعاداة إجراءات محاكمة متهم فى قضية "حرق كنيسة كرداسة"
تستأنف محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، إعادة إجراءات محاكمة متهم بإحراق كنيسة "كفر حكيم" المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة كرداسة" بعد أن صدر حكم بإدانته غيابياً قبل ضبطه.

وأسندت النيابة للمتهم فى القضية والذى كان واحدًا من 73 متهمًا شملهم أمر الإحالة، اتهامات من بينها الانضمام إلى جماعة أُسِّسَت على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائرغير مرخصة، وأخرى ممنوع ترخيصها، والشروع فى القتل وإضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية بكنيسة مريم العذرا بكفر حكيم، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

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