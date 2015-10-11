إكسبو ذوي الإعاقة 2016 يطرح أفضل الممارسات العالمية

أكدت مراكز متخصصة رائدة في خدمات ذوي الإعاقة مشاركتها القوية في معرض إكسبو ذوي الإعاقة 2016، وذلك ضمن إطار حرصها على تحقيق مبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع»، التي تجسد الرؤية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، من أجل جعل دبي المدينة الأفضل والأكثر صداقة لذوي الإعاقة في العالم في العام 2020.

وأعرب ممثلون عن مراكز ذوي الإعاقة في دبي، عن تقديرهم لتنظيم معرض إكسبو ذوي الإعاقة، وقالوا إنهم يتطلعون لاستكشاف أحدث التطورات التكنولوجية وأفضل الممارسات الدولية في مجال خدمات ذوي الإعاقة، خلال المعرض الذي من المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 150عارضاً من 30 بلداً حول العالم.

وسوف يستقطب المعرض الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطارات دبي، طوال أيامه الثلاثة في الفترة ما بين 8 – 10 فبراير 2016 آلاف الزوار من ذوي الإعاقة وأهاليهم والخبراء وممثلي الجهات والمراكز المعنية.

تقنيات

ويسهم المعرض في التعرف على المزيد من التقنيات الحديثة والحلول الذكية لخدمة هذه الشريحة من المجتمعين المحلي والعالمي، التي يصل تعدادها حسب منظمة الصحة العالمية إلى أكثر من 750 مليوناً من ذوي الإعاقة 50 مليوناً منهم في الشرق الأوسط.

ويحظى موضوع الإعاقة باهتمام كبير على مستوى دولة الإمارات وبقية دول العالم نظراً لتأثيره ليس فقط على حياة 750 مليون نسمة يعانون من تبعات الإعاقة، وإنما على الملايين غيرهم من أسرهم وأقربائهم.

مركز راشد

وقالت مريم عثمان، مدير عام مركز راشد لعلاج ورعاية الطفولة: إن رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها تعمل على تمكين ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم، بما يتناسب مع احتياجاتهم الفكرية والاجتماعية، ونحن في مركز راشد نرحب بإطلاق إكسبو ذوي الإعاقة 2016 نظراً لكونه يشكل خطوة إضافية على طريق توفير مجتمع افضل لذوي الإعاقة.

مركز النور

ومن جانبها قالت إسفانا الخطيب، مديرة مركز النور لتدريب الأطفال ذوي الإعاقة: نحن سعداء جداً بمشاركتنا في معرض إكسبو ذوي الإعاقة، الذي سوف يلفت الانتباه إلى القضايا المتعلقة بذوي الإعاقة. وأعتقد أن المعرض سيعمل كونه محفزاً لتوليد المزيد من الإجراءات الضرورية لتحقيق التغيير، الذي نحتاج إليه على كل الصعد.

دبي للتوحد

ويحرص مركز دبي للتوحد على تحسين حياة الأطفال المصابين بالتوحد وأسرهم، واكتشاف أفضل الممارسات والتقنيات التي يمكن أن تؤدي إلى تحسن في حياة الأطفال المتوحدين.

وقال محمد العمادي مدير عام مركز دبي للتوحد: ينفذ المركز أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في جميع أنحاء العالم لخدمة الأطفال الذين لديهم التوحد، الذين يتلقون تدريبهم في المركز. وسيوفر معرض إكسبو ذوي الإعاقة من خلال استقدام العارضين والمختصين الدوليين، فرصة للوصول إلى هذه التكنولوجيا التي يمكن أن تحدث فرقاً شاسعاً في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

دعم ورعاية

يحظى المعرض بدعم كبير من قبل العديد من قبل الهيئات الحكومية والخاصة مثل هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وبلدية دبي، وهيئة تنمية المجتمع، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وجمارك دبي كونهم شركاء استراتيجيين، إضافة إلى منظمات وهيئات ومراكز القطاع الخاص العاملة في مجال التكنولوجيا، والاتصالات، والرعاية الصحية والضيافة، والسياحة، والتعليم، والبنية التحتية، وإدارة المرافق .