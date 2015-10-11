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مدير التأمين الصحى بسوهاج يكرم الممرضات بمستشفى الهلال لتفانيهن فى العمل

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مدير التأمين الصحى بسوهاج يكرم الممرضات بمستشفى الهلال لتفانيهن فى العمل مدير التأمين الصحى بسوهاج يكرم الممرضات بمستشفى الهلال لتفانيهن فى العمل
كرم الدكتور وليد محمد جمال مدير عام التأمين الصحى بسوهاج مساء أمس السبت، قسم التمريض بأقسام العناية المركزة بمستشفى الهلال للتأمين الصحى لتفانيهم فى العمل،كما أثنى على فريق العمل من الزملاء بوحدة العناية المركزة وعناية القلب بمستشفى الهلال على الأداء المتميز فى جودة الأداء الطبى.

وقدم الدكتور وليد محمد جمال شهادات تقدير ومبالغ مادية للتمريض ومشرفات التمريض الذى تم اختيارهن، وذلك للأداء المتميز فى تقديم الخدمة الطبية للمرضى وحسن معاملتهن للمريض والتفانى والإتقان فى أداء العمل.

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