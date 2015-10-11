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جولات مكثفة لمرشح المصريين الأحرار بـ"الداخلة" فى محافظة الوادى الجديد

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جولات مكثفة لمرشح المصريين الأحرار بـ"الداخلة" فى محافظة الوادى الجديد جولات مكثفة لمرشح المصريين الأحرار بـ"الداخلة" فى محافظة الوادى الجديد
استكمل الصحفى تامر عبد القادر، مرشح حزب المصريين الأحرار بدائرة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، جولاته الانتخابية بقرى وأحياء مركزى الداخلة والفرافرة لشرح برنامجه الانتخابى لأبناء دائرته الانتخابية من خلال خطة تحرك شاملة على الأرض تضمنت تنفيذ الجولات الانتخابية وعقد اللقاءات الجماهيرية ومناقشة المشكلات التى يعانى منها أبناء الدائرة.

وقال "عبد القادر" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه يعلم جيدا حجم المسئولية الملقاة على عاتقه ويؤمن بقدرات أبناء دائرته ويدعم طموحات الشباب الذى ينتمى إليهم ويسعى لحل مشكلات مجتمعه، ويحلم بتحقيق الفائدة من خيرات تلك الأرض البكر بسواعد أبنائها وهو ما جعله يضع برنامجا شاملا لكل المشكلات والمعوقات التى يعانى منها ابناء مركزى الداخلة والفرافرة.

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