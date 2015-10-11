الكشف عن – جوزيه أراد إنهاء مسيرته.. لكن الأهلي غير كل شيء

كشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي السابق أن مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للمارد الأحمر أراد إنهاء مسيرته التدريبية بعدما رفض أكثر من عرض مقدم إليه.

وكان مرتجي يدعم فكرة عودة جوزيه للأهلي مرة أخرى في ولاية رابعة خلفا لفتحي مبروك، لكن مجلس إدارة الفريق الأحمر تعاقد في النهاية مع بيسيرو

وتحدث مرتجي لبرنامج "كورة كل يوم" قائلا:"خلال الثلاث سنوات الأخيرة تلقى جوزيه العديد من العروض من بعض الأندية لتدريبها".

وأضاف"لكنه رفضها جميعا بسبب رغبته في إنهاء مسيرته".

واستدرك"لكن حينما ظهر الأهلي كل ذلك تغير وذلك بسبب حبه الشديد للنادي".

وأتم"الأهلي هو من صنع جوزيه وهو يقول دائما إنه لا يستطيع التأخر عنه حينما يحتاجه".