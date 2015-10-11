مرتضى منصور: لو أنا في مكان بيسيرو لن أدرب الأهلي

يتعجب مرتضى منصور رئيس الزمالك مما يحدث من اعتراضات على قرار تعيين جوزيه بيسيرو كمدير فني للأهلي.

يوم الجمعة قرر الأهلي رسميا تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو كمدير فني جديد للفريق خلفا لفتحي مبروك على أن يتولى تدريب الفريق عقب لقاء السوبر ضد الزمالك الذي سيقوده عبد العزيز عبد الشافي زيزو.

عصر السبت توافدت أعداد من جماهير النادي الأهلي على مقر النادي بالجزيرة لتبدي اعتراضها على هذا القرار (شاهد ما حدث بالفيديو والصور).

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة النهار رياضة مساء السبت: "ما هذا الهزل الذي يحدث؟ كيف تظهر كل هذه الاعتراضات ضد مدرب الأهلي الجديد قبل أن يبدأ عمله".

وأضاف "لو كنت في مكان بيسيرو سأرفض تدريب الأهلي بعد كل ما حدث".

يذكر أن هيثم عرابي مسؤول التعاقدات الخارجية بالنادي تقدم يوم السبت باستقالته من منصبه. (تعرف على الأسباب).

وفي نفس الوقت علم FilGoal.com استياء عدلي القيعي المتحدث الرسمي باسم النادي من قصة تعيين بيسيرو كمدير فني للفريق. (طالع التفاصيل).

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