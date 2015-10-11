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الإسماعيلي لـ في الجول عن مواجهة الأهلي بالسويس: كنا نرغب في اللعب بملعبنا

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الإسماعيلي لـ في الجول عن مواجهة الأهلي بالسويس: كنا نرغب في اللعب بملعبنا الإسماعيلي لـ في الجول عن مواجهة الأهلي بالسويس: كنا نرغب في اللعب بملعبنا

أكد محمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي أن ناديه كان يرغب في مواجهة الأهلي بملعبه، معربا في الوقت ذاته عن ارتياحه لخوض اللقاء بالسويس.

وكان الإسماعيلي قد واجه الأهلي خلال الموسم الماضي بملعب الجونة، ورفض الدراويش فكرة ملاقاة الفريق الأحمر بنفس الملعب مرة أخرى خلال الموسم الجاري.

وقررت لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة إقامة لقاء الدور الأول في الموسم الجديد في ملعب السويس.

وتحدث أبو السعود لـFilGoal.com قائلا:"اللعب في السويس أمر مريح لنا ويحمل شيئا من العدل لأن ملعب الجونة لم نشعر بالراحة في خوض مبارياتنا عليه".

وأتم"سوف نستمر في مطالبنا بخوض مباريتنا بملعبنا في الإسماعيلية حتى تعود الحياة والأمور لطبيعتها".

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