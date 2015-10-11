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بيان ناري من أولتراس أهلاوي ضد إدارة النادي: موعدنا الأحد في التتش

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بيان ناري من أولتراس أهلاوي ضد إدارة النادي: موعدنا الأحد في التتش بيان ناري من أولتراس أهلاوي ضد إدارة النادي: موعدنا الأحد في التتش

أعلنت مجموعة أولتراس أهلاوي تجمع جماهير الأهلي يوم الأحد في ملعب التتش بفرع النادي بالجزيرة اعتراضا على قرارات مجلس إدارة الفريق.

الأهلي قرر رسميا تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو كمدير فني جديد للفريق خلفا لفتحي مبروك على أن يتولى تدريب الفريق عقب لقاء السوبر ضد الزمالك الذي سيقوده عبد العزيز عبد الشافي زيزو.

قبل أن يتقدم هيثم عرابي مسؤول التعاقدات الخارجية بالنادي يوم السبت باستقالته من منصبه. (تعرف على الأسباب).

وفي نفس الوقت علم FilGoal.com استياء عدلي القيعي المتحدث الرسمي باسم النادي من قصة تعيين بيسيرو كمدير فني للفريق. (طالع التفاصيل).

وتوجهت مجموعة من جماهير الأهلي يوم السبت إلى فرع النادي في الجزيرة اعتراضا على القرارات الأخيرة للمجلس وهتفت برحيل محمود طاهر. (طالع التفاصيل).

ونشرت مجموعة أولتراس أهلاوي على صفحتها الرسمية بيان قوي ردا على قرارات مجلس الإدارة وردا على محمود علام مدير عام النادي.

وأكدت على "لن نسكت بعد اليوم ولن نترك الكيان ينهار بسبب مجموعة من الفشلة وعليه تقرر تجمع جمهور الأهلي يوم الأحد في تمام الخامسة عصرا داخل ملعب التتش".

الاهلي فوق الجميع . ليس مجرد شعار يتغني به البعض ويظل حبرا فوق الاوراق سكوت الجمهور طوال الموسم السابق رغم كم المهازل ...

Posted by Ultras Ahlawy - UA07 on Saturday, 10 October 2015

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