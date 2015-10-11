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مرتضى منصور: من هتف ' ارحل يا طاهر ' نمل ليس له قيمة

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مرتضى منصور: من هتف ' ارحل يا طاهر ' نمل ليس له قيمة مرتضى منصور: من هتف ' ارحل يا طاهر ' نمل ليس له قيمة

يرى مرتضى منصور رئيس الزمالك أن اعتراضات جماهير الأهلي على مجلس إدارة القلعة الحمراء التي أثيرت في الساعات الأخيرة ليس لها قيمة.

فقد توافدت أعداد من جماهير النادي الأهلي على مقر النادي بالجزيرة عصر السبت اعتراضا على القرارت التي خرجت من مجلس إدارة الفريق بتعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مديرا فنيا لفريق الكرة.

بالصور والفيديو - جماهير الأهلي تهتف: أرحل يا طاهر.. وتنهي وقفتها أمام النادي

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة النهار مساء السبت "من هتف (ارحل يا طاهر) نمل ليس له قيمة".

وأضاف "المشهد نفسه حدث أمام نادي الزمالك ضد ممدوح عباس رئيس النادي السابق من جماهير الأولتراس".

مرتضى: ما حدث من جماهير الأهلي ضد محمود طاهر شيء مؤسف

وأتم رئيس الزمالك "مجموعات الأولتراس مثل العفريت الذي تربيه في بيتك، ثم يأكلك".

الأهلي: أولتراس أهلاوي تصدت لمعارضي مجلس محمود طاهر

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فيديو اليوم السابع

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