رئيس الزمالك: اللاعب الذي يشارك في حملات انتخابية سيتعرض للإيقاف

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن أي لاعب من فريق كرة القدم سيشارك في حملات انتخابية سيتعرض للإيقاف.

وشوهد الثلاثي أحمد دويدار وحازم إمام وحمادة طلبه في مؤتمر انتخابي لأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك من أجل الترشح لمجلس النواب.

وأوضح مرتضى منصور في تصريحات لقناة النهار رياضة أم نجله أحمد لم يستخدم أي لاعب في الزمالك في حملته الانتخابية.

وأضاف "حضرت هذا المؤتمر الانتخابي، ولم اشاهد أي لاعب هناك".

وأردف "سيتم معاقبة أي لاعب يزور المؤتمر الانتخابي ولو على سبيل الصدفة".

ويرى مرتضى منصور أن نجله لا يحتاج أن يحضر بلاعبين في مؤتمر انتخابي لدعمه.

وأتم رئيس الزمالك "نجلي أشهر من حمادة طلبه ومشهور للغاية في دائرته الانتخابية".