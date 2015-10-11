في_القمة – الزمالك والأهلي خارج مصر.. مرتين سابقتين بحضور ' تيجانا '

سيكون استاد هزاع بن زايد في مدينة دبي الإماراتية ثالث ملعب في التاريخ يستضيف لقاء الزمالك والأهلي خارج أرض الكنانة.

وسيتواجه قطبا الكرة المصرية في كأس السوبر المحلية يوم الخميس في ثالث مباراة بينهما بعيدا عن مصر.

وسيدخل الزمالك المباراة باعتباره بطل الثنائية المحلية التي حققها لأول مرة منذ عام 1988 في مواجهة وصيفه في الدوري والكأس الأهلي.

وسبق للكبيرين أن تواجها خارج مصر مرتين فقط الأولى كانت ودية والثانية كانت رسمية.

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وكان مدير الكرة بالقلعة البيضاء إسماعيل يوسف "تيجانا" حاضرا في المباراتين مع الزمالك وستكون المرة الثالثة له من على مقاعد البدلاء بجوار البروفيسور جوزفالدو فيريرا.

عمان

سافر الأهلي والزمالك إلى المملكة الأردنية مع نهاية شهر يوليو عام 1986 للمشاركة في بطولة ودية إلى جانب الناديين المحليين الجزيرة والفيصلي.

وفاز الزمالك على الجزيرة 3-0 وعلى الفيصلي 3-1 وهزم الأهلي الأول بهدف دون رد وتعادل مع الثاني بهدف لمثله.

ثم تقابل الأهلي بطل الدوري مع وصيفه الزمالك وجها لوجه يوم 8 أغسطس في عمان للمرة الأولى خارج البلاد وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

مثل الأهلي أحمد شوبير وعلاء عبد الصادق ومحمود صالح وضياء السيد وربيع ياسين وعلاء ميهوب ومجدي عبد الغني ومحمد السيد وأسامة عرابي وحسام حسن وطارق خليل.

بينما مثل الزمالك عادل المأمور ومحمد صلاح الدين وهشام يكن وإسماعيل يوسف وأحمد رمزي وأيمن يونس وأشرف قاسم وحمادة عبد اللطيف ومحمد حلمي وجمال عبد الحميد وطارق يحيى.

السوبر

بعد أقل من ثماني سنوات تقابل الفريقين خارج مصر لكن هذه المرة في صراع على لقب في مدينة جوهانسبرج الجنوب إفريقية.

توج الزمالك بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الجنرال محمود الجوهري عام 1993 وانتظر غريمه الأهلي بطل كأس الكؤوس مع الإنجليزي آلان هاريس في النسخة الثانية من كأس السوبر الإفريقية.

وقرر الكاف لأول مرة إقامة المباراة على ملعب محايد بعدما تغلب أفريكا سبور الإيفوراي في بلده على الوداد المغربي بركلات الترجيح في النسخة الأولى.

واختير ملعب إف إن بي – سوكر سيتي حاليا الذي استضاف نهائي كأس العالم 2010 – مسرحا للمباراة في جوهانسبرج وأدارها الحكم باتروس ماتابيلا الجنوب إفريقي يوم 16 يناير 1994.

ولم ترتق المواجهة للمستوى الفني المتوقع بين بطلي مسابقتي الأندية في إفريقيا ونجح الزمالك في اقتناصها بهدف سجله لاعبه أيمن منصور من تسديدة قوية بالقدم اليمنى في مرمى أحمد شوبير في الدقيقة 84.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من حسين السيد وحسين عبد اللظيف وسامي الشيشيني وهشام يكن وطلعت منصور وأشرف قاسم وإسماعيل يوسف وعفت نصار وخالد الغندور وأيمن منصور وإيمانويل أمونيكي.

بينما مثل الأهلي شوبير وإبراهيم حسن وعمرو الحديدي وعلاء عبد الصادق ومحمود أبو الدهب ومحمد يوسف ورضا عبد العال ومحمد عبد الجليل وهادي خشبة وياسر ريان وحسام حسن.