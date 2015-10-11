حافظي على نضارة شعرك في الموسم القادم

إن التغيرات التي تطرأ على الطقس، خلال الانتقال من موسم لآخر، تؤثر كثيراً في بنية وصحة شعرك. وهنا في منطقة الشرق الأوسط، يمتلك كل موسم سماته الخاصة، عندما يتعلق الأمر بالطقس، حيث يتنوع ما بين الرطوبة، ودرجات الحرارة المرتفعة، وأشعة الشمس القوية، والعواصف الرملية، والأمطار الغزيرة، ونسمات الرياح العليلة. وهذه السمات لها بكل تأكيد الأثر الواضح على مظهر شعرك وملمسه.

ومع اقترابنا من موسم الخريف، الذي يأتينا في هذه المنطقة بدرجات حرارة ألطف وانخفاض في معدلات الرطوبة، بعد صيف شديد الحرارة، يجب ألا تقتصر التغييرات التي تستعدين لها على خزانة أزيائك فحسب! وفي حقيقة الأمر، عليك خلال هذه الفترة من العام أن تحرصي على مرور شعرك بعملية انتقال سلسة إلى فصل الخريف، وذلك لأن تعرض شعرك للأجواء الباردة والجافة قد يؤدي إلى ضعفه وتقصفه. والأخطر من ذلك، قد يتركه ليصبح أكثر عرضة للضرر.

ولهذا السبب بالضبط، يجب أن يخضع نظامك الخاص للعناية بالشعر لبعض التعديلات في كل مرة ينتقل فيها إلى موسم جديد.

إذن، ما هي الأساليب المختلفة التي يمكنها أن تساهم في التأكد من حفاظ شعرك على نضارته في هذا الخريف؟

أولاً، وقبل أي شيء آخر، عليك تدعيم نظام غذائك الخاص، فالشعر الصحي لا يرتبط بما تضعينه عليه فحسب، بل له علاقة مباشرة ببرنامجك الغذائي. وتناول أطعمة غنية بالفيتامين (سي) يسهم في تدعيم النظام المناعي لجسمك، ويضمن منح شعرك الصحة والقوة في الوقت نفسه. وفي المقابل، فإن نقص الفيتامين (سي) يؤدي إلى معاناة شعرك من النهايات المتقصّفة ويتسبب في تساقطه.

وإضافة إلى ذلك، وفي ظل انخفاض درجات الحرارة، يفضل الكثير من الناس الاستحمام بالمياه الساخنة. ولكن في الحقيقة، يجب عليك تجنب استخدام المياه الساخنة؛ لأنها قد تؤدي إلى أضرار كبيرة على شعرك؛ مثل: التجعّد، والتشابك، وتجعله أكثر عرضة للتكسّر. ومن النصائح المهمة الأخرى تدليك فروة رأسك بشكل لطيف، وباستخدام الفرشاة؛ لأن هذه العملية تحفز تدفق الدورة الدموية وتمنع القشرة.

ولعل معظم السيدات يعرفن أن الهواء البارد في الخارج والتدفئة المركزية في الداخل يمكنهما سلب الترطيب من خصلات شعرهن ومسامات بشرتهن، ما يجعل الشعر خشناً والبشرة جافة ومثيرة للحكة. وبالتزامن مع هذه العوامل، فإن تسريح الشعر بشكل كبير، وتمليسه، وتجفيفه، وتصفيفه بشكل متكرر، هي جميعاً أسباب أخرى تزيد من معاناة شعرك.

ما الحل إذن؟ الحل هو استخدام شامبو يتمتع بخصائص ترطيب فائقة. وعلى سبيل المثال؛ شامبو هيد آند شولدرز العناية الكاملة قادر على منح شعرك النعومة، والترطيب، والجمال الآسر في آن واحد. وهو يقدّم ترطيباً أكثر بست مرات بالمقارنة مع منتجات الشامبو التقليدية. ليس ذلك فحسب، بل إن هذا المنتج الاستثنائي يمكنه تخليص الشعر من الجفاف، ومحاربة التجعّد، وترطيب فروة الرأس؛ ليمنح شعرك رائحة منعشة ومظهراً مذهلاً ومفعماً بالنعومة، يمكنك التحكم به كما ترغبين!

والآن، أصبحت هذه النصائح الرئيسية بين يديك، وأصبح بإمكانك الاستمتاع بفصل الخريف، بإطلالة شعر آسرة!

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