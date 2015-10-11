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أفضل طريقة لإزالة المكياج

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أفضل طريقة لإزالة المكياج أفضل طريقة لإزالة المكياج

الأربعاء 30-09-2015 14:26

إذا كنت تريدين التخلص من كافة أنواع المكياج المتراكمة على وجهك بطريقة سهلة وبسيطة قبل النوم قد تجدين العديد من الطرق التي تساعدك في هذا الأمر ولكن التخلص من المكياج بالشكل الفعال المتكامل لن يكون إلا بهذه الطريقة المزدوجة التي تجمع بين تطهير البشرة وتنظيفها.
التطهير المزدوج: هو من أكثر الاتجاهات للعناية بالبشرة؛ فهي تبدأ مع التطهير وذلك باستخدام مزيل المكياج الخاص بك، ثم اتباعه بعملية غسل البشرة بالغسول العادي الخاص بك مع تمرير الكثير من الماء على بشرتك لضمان نظافتها ولكن عليك اختيار مزيل المكياج المناسب لبشرتك حتى تحصلي على بشرة صحية.

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سيدتي