خضراوات وفواكه تساعدك على علاج البثور

تعتبر الخضراوات والفواكه من أكثر المواد الطبيعية غنى بالأحماض ومضادات الأكسدة، التي تساهم في تغذية البشرة وتنقيتها من المواد الضارة العالقة بها، مما يساعدك في التخلص من البثور التي تظهر على البشرة نتيجة الدهون أو التلوث وغيرها.

إليك بعض الخضراوات والفواكه البارعة في تخليصك من بثور البشرة:

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1.قشور الموز: استخدمي قشور الموز لتقشير بشرتك بلطف على منطقة البثور عن طريق التدليك الرقيق من خمس إلى عشر دقائق، ثم اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر.

2. البطاطس الخام: تحتوي البطاطس على النياسين مما قد يساعدك على تخفيف علامات البثور. قومي بتقطيع البطاطس ووضعها على أماكن البثور وتركها لدقيقتين.

3.الخيار: يعتبر الخيار من المرطبات الرائعة للبشرة، كما أنه يحتوي على فيتامين C . قومي بأخذ شريحة من الخيار البارد وطبقيها على بشرتك لبعض الوقت؛ فذلك سيعمل على تخفيف الانزعاج من حب الشباب.

4.قشور البرتقال: تساعد قشور البرتقال على تحسين البشرة فهي تحتوي على فيتامين C ومضادات الأكسدة الضرورية لتحسين البشرة. قومي بطحن قشر البرتقال وامزجيه مع الماء حتى تتكوّن لديك عجينة، افركي بها بشرتك بلطف واتركيها لمدة عشر دقائق، ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

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