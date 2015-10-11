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بروتوكول تعاون بين كلية الزراعة بجامعة القناة و"العربى للتنمية المستدامة"

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بروتوكول تعاون بين كلية الزراعة بجامعة القناة و"العربى للتنمية المستدامة" بروتوكول تعاون بين كلية الزراعة بجامعة القناة و"العربى للتنمية المستدامة"
وقعت كلية الزراعة بجامعة قناة السويس بروتوكول تعاون مع الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور شريف رضوان عميد كلية الزراعة.

ووقعت عن كلية الزراعة الدكتورة إيمان إسماعيل مغازى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعن الاتحاد العربى المهندس أشرف منصور أمين عام الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة وبحضور المهندس محمد كساب رئيس فرع الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة بالاسكندرية وذلك بهدف التعاون لفتح آفاق ومجالات جديدة للاستفادة بالأبحاث العلمية ذات العلاقة والمتاحة وتوجيه البحث العلمى للتعامل مع القضايا الوطنية والتنمية المستدامة ذات الأولوية على مراحل طبقًا لخطة التنفيذ المشتركة .

وأكدت الدكتورة إيمان مغازى وكيل كلية الزراعة بجامعة قناة السويس أن التعاون يعمل على تطوير الكوادر العاملة فى المجالات الزراعية المختلفة والإعداد والتعاون فى تقديم برنامج تدريبى شامل فى تقييم الأثر البيئى والاستخدام الأمثل للمبيدات وكيفية التعامل مع الأثر المتبقى لها فى الصناعات الغذائية وصناعة الألبان والمحاصيل الحقلية والبستانية والسلامة المهنية ومخاطر الصناعات وسلامة المختبرات وتدوير المخلفات وتفيم الاستفادة منها.

وأشارت د.إيمان مغازى إلى أن البروتوكول ينص أيضًا على عقد دورات تدريبية للطلاب والدارسين والباحثين فى الجهات المعنية بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة بهدف تكوين كوادر فنية قادرة على العمل بكفاءة عالية فى هذا المجال.
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