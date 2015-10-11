مرشحة "فى حب مصر" بالوادى الجديد: متفائلة بالقائمة وأثق فى دعم أبناء دائرتى

قالت ابتسام أبو رحاب عضو الأمانة العامة للمجلس القومى للمرأة ومرشحة قائمة فى حب مصر عن محافظة الوادى الجديد أنها تشعر بالتفاؤل بشان تجربتها مع قائمة "فى حب مصر" التى اجتمع عليها رموز وطنية للمشاركة فى هذا الاستحقاق البرلمانى المرتقب، مؤكدة أنها تثق فى دعم أبناء دائرتها لها ممن عاشت معهم أحلاما وطموحات وآمال ونجاحات عديدة من أجل تحقيق مطالبهم من خلال تجاربها السابقة فى العمل المجتمعى والبرلمانى.

وأضافت فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” أنها تنفذ عددا كبيرا من الفعاليات والجولات الانتخابية على مستوى دائرة المحافظة الانتخابية، باعتبارها اكثر الدوائر اتساعا على مستوى المحافظة من حيث المساحة وهو ما وضع على كاهلها مسئولية الوصول الى جميع الناخبين وخاصة فى القرى النائية وطرح برنامجها الانتخابى الشامل والذى يتضمن حلولا لمشكلات المزارعين والآبار الزراعية ومشكلات البطالة بين الشباب بجانب دعم قضايا المرأة الواحاتية ومشكلات نقص الخدمات الصحية وقطاع الطرق وغيرها من المشكلات التى تضمنها برنامجها الانتخابى.