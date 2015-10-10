متهملهاش..علامات تؤكد إصابتك بالضعف الجنسى

الضعف الجنسى عند الرجال، شبح مرعب، فعوامل الإصابة به أصبحت تحيط بالرجل من كل اتجاه، نتيجة طبيعة أسلوب الحياة غير الصحي، إضافة لطبيعة الطعام ونوعياته، وكذا الضغوط النفسية والعصبية.

وقبل أن يشك الرجل فى إصابته بالضعف الجنسى، ينصحه الدكتور محمود عبده أخصائى الذكورة، بضرورة تحرى العديد من العلامات التى تظهر تدريجيًا على طبيعة حياته الجنسية.

ومن أهم العلامات التى يجب التأكد منها، انعدام الشعور بالرغبة الجنسية لدى الرجل، أو تباعد أوقات الشعور بها قد يكون دليلا على الاصابة بمشكلة فى الهرمونات ما يصبح سببًا فى الإصابة مستقبلاً بالضعف الجنسي، كما يعد عدم الاستجابة للإثارة بانتصاب العضو، أو الشعور بالرغبة الجنسية أمر يدل على الضعف الجنسى.

وأضاف محمود، أن التأخر الشديد والطويل لمرات متكررة ولفترات طويلة فى حدوث الانتصاب للعضو (يحددها المريض مع الطبيب المختص)، كذلك انعدام حدوث الانتصاب تمامًا دلالة على الضعف الجنسى، وكذلك صعوبة الحفاظ على العضو منتصبًا على الرغم من استمرار الإثارة يعد دلالة على خلل ما، كذلك انعدام حدوث الانتصاب الصباحى لفترات طويلة.

وأشار محمود إلى ضرورة الفحص لدى مختص ذكورة فى حال تكرار هذه الأعراض، للاطمئنان، والتأكد من السبب وراء حدوثها.