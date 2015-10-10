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مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر تصادم مروع في صحراوي أسيوط

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مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر تصادم مروع في صحراوي أسيوط مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر تصادم مروع في صحراوي أسيوط

اسعاف

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرين إثر حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي ودفع رباعي، بطريق أسيوط سوهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز الغنايم في محافظة أسيوط.

كشف إخطارًا تلقاه، مدير امن أسيوط اللواء عبدالباسط دنقل، من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق أسيوط سوهاج الصحراوي الغربي دائرة مركز الغنايم ما أسفر عن مصرع وإصابة 8 أشخاص.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى دفع رباعي، وأسفر الحادث عن مصرع كل من علاء أنور عبدالرحيم 42عامًا, و.أسامة محمد عبدالجواد 43 عامًا، مقيمان الوراق القاهرة، وأيمن رمزي شاكر، 55عامًا مقيم أولاد إلياس بصدفا، وإصابة كل من “محمد محمود عبدالمنعم،  ومحمد أنورعلي الدين، وحسام رمزي شاكر، ومروان علام، ومحمد هاشم “بجروح وكدمات متفرقة بالجسم

أودعت الجثث الثلاثة بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة.

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