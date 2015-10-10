«القبة الحديدية» تعترض صاروخا أطلق من غزة تجاه عسقلان

زعمت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية أن قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة الليلة سقطت في مدينة عسقلان الساحلية (جنوب إسرائيل) دون وقوع إصابات أو أضرار.

وذكرت الصحيفة أن منظومة (القبة الحديدية) المضادة للصواريخ اعترضت القذيفة ، وأن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة قبل انطلاق القذيفة واعتراضها.

وتشهد أجواء قطاع غزة في هذه الأثناء تحليقا مكثفا من جانب طائرات الإستطلاع الاسرائيلية وسط مخاوف من شن غارات على أهداف في غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نشر ظهر اليوم (السبت) بطارية من منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ في منطقة مدينة بئر السبع ومستوطنة أوفاكيم القريبة من شرق قطاع غزة تحسبا لاحتمال إطلاق فلسطينيين قذائف صاروخية.

كما أعلن في وقت سابق اليوم أن نحو أربعين فلسطينيا اجتازوا السياج الحدودي الفاصل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة منهم ، فيما عاد الباقون.

وأسفرت مواجهات اندلعت اليوم بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال شرق وشمال قطاع غزة عن استشهاد فتى وطفل وإصابة نحو 40 آخرين بالرصاص والغاز ، بحسب مصادر طبية فلسطينية.

واستشهد سبعة شبان فلسطينيين وأصيب 145 آخرون ، في حوادث مماثلة أمس الجمعة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لقطاع غزة.