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ظهور «بقعة سولار» في نهر النيل في أسوان بمحاذة إدفو والمدينة تعلن الطوارئ

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ظهور «بقعة سولار» في نهر النيل في أسوان بمحاذة إدفو والمدينة تعلن الطوارئ ظهور «بقعة سولار» في نهر النيل في أسوان بمحاذة إدفو والمدينة تعلن الطوارئ

بقعة سولار – أرشيفية

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو حالة «الطوارئ»، بعد ظهور بقعة سولار بطول كيلو متر أمام قرية العدوة بمدينة إدفو.
> وقال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، صبري محمود، أنه فور وصول بلاغ بظهور بقعة سولار أمام قرية العدوة، جرى الانتقال برفقة مسؤولي جهاز شؤون البيئة ومسؤلي شركة مياه الشرب ومعمل الصحة وشرطة المسطحات وتبين وجود بقعة سولار بامتداد كيلو متر ويرجح إنها ناتجة عن غسيل محركات إحدى الفنادق العائمة التي تمر بنهر النيل، وعليه  إغلقت محطات المياه التي توجد بالقرب من بقعة السولار، وسحب عينات من مياه النيل لتحليلها ولا توجد أي خطورة من هذه البقعة وستتبخر بفعل حرارة الشمس.

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