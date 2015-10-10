بالصور: ليال عبود تتّهم نوال الزغبي بتقليدها...بالأدلة؟

بعد الهجوم الذي طال الفنانة ليال عبود، على خلفية نشرها صورة من كليبها الجديد "مغنّج"، الذي تظهر فيه بوضعية مشابهة لوضعية الفنانة نوال الزغبي، على غلاف ألبومها "مش مسامحة" بفستانها الزهري، أكّد دوري بو شحادة، مدير أعمال ليال، في اتصال مع "سيدتي نت"، أن "فستان عبّود بعيد كلّ البعد عن فستان الزغبي، ويمكن القول إن هناك تشابهاً بالـ"portrait" وزاوية التقاط الصورة.

وأشار بو شحادة إلى أن صورة ليال التُقطت من كليب أغنية "مغنّج" الذي أخرجه فادي حداد منذ شهرين.

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وتابع: "من المعروف أن "ليال تأخذ دائماً نفس الـ"Portrait" في كلّ كليب تقدّمه، من كليب "أنا يا أنا" و "خشخش" و "خليها بقلبي تجرح"، في كل مرة تلتقط صورة من الخلف لتظهر شكل الفستان. وهنا يمكن القول إن نوال استوحت فكرة الصورة من ليال، وليس العكس".

من جهته، أكّد عقل فقيه، مصمّم فستان ليال، في حوار صحافي، أن الفستانين لا يتشابهان من حيث القماش والمضمون واللون والقصّة ومعالجة الموديل، ويقول: "حين نشبه فستاناً بفستان آخر يجب أن يكون متأثراً بالمواد وطريقة الخياطة ومفهوم العمل. كلّ ما هنالك أنّ هناك نوعاً من الشبه بطريقة وقوف الفنانتين".

وتابع فقيه القول: "الوقفة مليون امرأة وقفتها، قبل نوال وفنانات أخريات؛ مش كلّ وحدة بتوقف عشبّاك بتمنع غيرها توقف".

بعيداً عن رأي الطرفين، الصورتان تشابهتا حدّ النسخ، وهذا ما لا يحتمل الشك. لكن السؤال يبقى منصبّاً على تحديد من هو الأصيل ومن هو الوكيل؟... والمؤكد أن الفنانتين وقعتا في فخّ التقليد، وأن كلتيهما لم تأتيا بأيّ جديد، بل استوحتا، بل قلّدتا صورة عارضة أزياء أجنبيّة. وإن دلّ هذا على شيء فإنما يدلّ على مقدار ما نعانيه من شحّ وجفاف حقيقيين في الأفكار والابتكار. وبدل التزام الصمت على قاعدة: "وإن بليتم بالمعاصي فاستتروا"، نجد الفنانين يشنّون حروباً كلاميّة، ويتقاذفون تهمة السرقة لفكرةٍ، سبق لهم أن سرقوها، و"على عينك يا تاجر".

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