رحيل النجم Jim Diamond وأسباب الوفاة مجهولة

توفي يوم السبت 10 تشرين الأول 2015، المغني والكاتب الاسكتلندي Jim Diamond عن عمر ناهز 62 عاماً.

وذكرت قناة الـ BBC العالمية أن سبب وفاة Diamond لم يعرف حتى الساعة، كما لم تكشف العائلة أية تفاصيل متعلقة بهذا الأمر.

من أبرز أعمال الراحل: "Clean Up the City" و "Impossible Dream" و "Desire" و "So Strong" و "The Last Time" وغيرها.