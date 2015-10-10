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أنغام تغني لأول مرة باللهجة اللبنانية ومن ألحان محمد حماقي

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أنغام تغني لأول مرة باللهجة اللبنانية ومن ألحان محمد حماقي أنغام تغني لأول مرة باللهجة اللبنانية ومن ألحان محمد حماقي

السبت 10-10-2015 21:48

حددت الفنانة أنغام يوم 22 من شهر أوكتوبر/ تشرين الأول الجاري، موعداً لطرح ألبومها الجديد "أحلام بريئة" من خلال خبر نشرته على حسابها الخاص في موقع "فيسبوك"، كما نشرت غلاف الألبوم.

أنغام أشارت إلى أن كل أغنيات الألبوم ستكون باللهجة المصرية، ما عدا أغنية واحدة باللهجة اللبنانية بعنوان"عم بكره الموسيقى"، وهي المرة الأولى التي تغني فيها باللهجة اللبنانية، كما أنها ستتعامل لأول مرة مع الفنان حماقي من خلال أغنية "بتعدي السنين" .

يشار إلى أن الألبوم من إنتاج شركة "روتانا" التي انضمت إليها أنغام خلال الصيف الفائت، والتي ستتولى إنتاج وإدارة أعمالها.

 

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