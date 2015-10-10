السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين فى نجع حمادى

سيطر رجال فرع البحث الجنائى بنجع حمادى على مشاجرة بالأسلحة النارية اندلعت بين عائلتين بقرية بهجورة على خلفية تجدد خصومة ثأرية بينهما.

تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز نجع حمادى بتجدد الخصومة بين عائلتين وتبادل إطلاق الأعيرة النارية قبل السيطرة على الأوضاع و ضبط 17 شخصا من الطرفين وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

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