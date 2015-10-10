أمن السويس يضبط 3 سائقين أثبتت التحاليل تعاطيهم للمخدرات

شنت إدارة مرور السويس بقيادة العميد محمد الدفراوى حملة مكبرة لفحص قائدى السيارات وضبط المتعاطين للمواد المخدرة، أشرف على الحملة اللواء جمال عبد البارى مدير أمن السويس .

وتمكن المقدم شريف سلامة رئيس مباحث المرور من ضبط 3 سائقين سيارات ملاكى، ونقل بعدما أثبت الفحص والتحليل تعاطيهم للمواد المخدرة.

حيث استهدفت الحملة بكمين جنيفة بطريق السويس – الإسماعيلية، اختيار 15 سائق نقل وملاكى كعينة عشوائية من السائقين، وبأخذ العينات منهم وفحصها عن طريق لجنة طبية مرافقة للحملة، تبين أن من بينهم 3 يتعاطون مخدر الحشيش والأقراص المخدرة، كما تم ضبط رخصة مزورة مع سائق نقل متعاطى مواد مخدرة.