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حريق بأحد المنازل بسبب انفجار أسطوانة غاز بأسيوط

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حريق بأحد المنازل بسبب انفجار أسطوانة غاز بأسيوط حريق بأحد المنازل بسبب انفجار أسطوانة غاز بأسيوط
تمكنت قوات الحماية المدنية فى محافظة أسيوط من السيطرة على حريق شب بسبب انفجار أسطوانة غاز بأحد المنازل بقرية العامرى التابعة لمركز الغنايم دون وقوع خسائر بشرية.

وتلقى اللواء عبد الباسط مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد وصول بلاغ من الأهالى بنشوب حريق بأحد المنازل بقرية العامرى دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات من مباحث المركز والحماية المدنية والإسعاف لمكان الواقعة، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبسؤال صاحب المنزل (عبدالمقصود.م.ا) أقر بأن الحريق نشب بسبب تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز، ما أدى إلى انفجارها وانتقال النيران إلى بقية أنحاء المنزل، وأسفر الحريق عن تلف بأثاث المنزل ونفوق رأس ماشية وعدد من الطيور دون وقوع وفيات أو إصابات.

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مصر 365