مركز النيل يعقد ندوة في بورسعيد عن مشرعات تنمية محور القناة

عقد «مركز النيل» بمجمع إعلام بورسعيد استكمالًا لحملته “من أم الدنيا لكل الدنيا” حلقًة نقاشيًة بعنوان “شرق بورسعيد والتنمية الاقتصادية” بالتعاون مع مؤسسة بورسعيد اليوم الأخبارية، استضاف فيها الدكتور هاني رزق الخبير الاقتصادي والملاحي، والأستاذ سامح السيد المحاضر بمعهد تدريب الموانئ.

دار الحوار حول مشروع «القناة الجديدة» الذي يهدف إلى تلافي المشكلات القديمة لقناة السويس من توقف قافلة الشمال لمدٍة تزيد عن 11 ساعًة في منطقة البحيرات المرة، ويسمح باستيعاب قناة السويس للسفن العملاقة بغاطس 65 قدمًا بتكلفٍة بلغت 4 مليار دولار، مما سيساهم في زيادة دخل القناة مستقبلًا بنسبة 259%.

وأن القناة الجديدة سوف ترفع من كفاءة المنطقة وتزيد من قيمتها الاقتصادية، وذلك بالظهير الصناعي للميناء منها مشروعات لتجميع السيارات والبتروكيماويات وبناء وإصلاح السفن وصيانة الحاويات، بالإضافة إلى مناطق صناعية ولوجستية ستظهر فى ظهير ميناء شرق بورسعيد، وأنه سيجري إنشاء مراكز تدريب بمدن القناة بالتنسيق ووزارة التعليم الفني لتأهيل عدد كبير من الشباب على العمل في مشروعات التنمية بمنطقة محور قناة السويس.

وتطرق الحوار إلى ميناء شرق بورسعيد حيث يقع على المدخل الشمالي الشرقي للتفريعة الشرقية لقناة السويس مما يعد موقعًا فريدًا لتلاقي القارات الثلاث ولحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب ولجذب السفن العابرة لقناة السويس. ويتميز الميناء بمعدل انحراف صفر ومساحة ضخمة تتعدى مساحة مدينة بورسعيد مع القابلية للتوسع ليتعدى مساحة المدينة مرة ونصف أن أهمية القناة التى ستحفر في ميناء شرق بورسعيد ترجع إلى أن أي سفن تستهدف الميناء لابد أن تدخل من خلال التفريعة الشرقية لقناة السويس، التي تلتزم بنظام القوافل المتبع بهيئة القناة، مما قد يزيد من انتظار السفن إلى 18 ساعة قبل دخول الميناء وبإنشاء القناة الجانبية يمكن للسفن العبور مباشرًة ودون المرور من القناة.

كما سيجري الإستثمار خلاله بإقامة محطة للحاويات والصب السائل، ومحطة تموين لوجستية، بالإضافة إلى محطة للحبوب وغير ذلك من المشروعات.

واستكملت الإعلامية مرفت الخولي، الحوار بالتوصية خلال الحلقة بأهمية التخطيط للاستفادة القصوى من هذا الموقع ليكون النواة الأولى لإقامة منطقٍة صناعيٍة واعدة يخصص إنتاجها للتصدير ويوفر فرص عمل للشباب، والتأكيد أيضًا على ضرورة أن يحرص الشباب على تأهيل أنفسهم للمشروعات المستقبلية في المنطقة لموائمة سوق العمل.