حماقي يشعل أكاديمية الدلتا ويوجه رسالة للأهلي والزمالك ويؤدي الليلة ياسمرا في حب «الكينج»

أحيا نجم الغناء، الفنان محمد حماقي، الليلة حفلًا ضخمًا بمدينة “جمصة” في المنصورة بأكاديمية الدلتا، بحضور الآلاف من جمهوره من طلبة الأكاديمية، بجانب جمهور حماقي من المدن المجاورة.

صعد حماقي المسرح على أنغام أغنية “انت حبيبي” ليقدم بعدها باقة من أغانيه مثل: بقت عادة، ما بلاش، ثم تحدث عن النادي الأهلي والزمالك وهنأ الأخير على أدائه في مبارة النجم الساحلي.

وشهد الحفل تكريم حماقي على المسرح وتسليمه درع الأكاديمية وتحدث عن الكينج منير وتمنى الشفاء له وقام بغناء أغنية “الليلة يا سمرا” مع جمهوره