والد شهيد سيناء من قنا: ابنى كان يتمنى الالتحاق بالدراسات العليا

حالة من الحزن خيمت على قرية كوم يعقوب على خلفية استشهاد أحد ابنائها ضمن عمليات حق الشهيد بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

وقال والد الشهيد، محمد على أحمد 22 سنة، الذى يعمل شيخ معهد الكرنك الإعدادى بمركز أبوتشت، إن نجله الشهيد خريج كلية علوم قسم كيمياء جامعة الأزهر بتقدير جيد جداً، ودخل الخدمة العسكرية منذ عام، وتبقى له شهر فى خدمته العسكرية، ورفض الرجوع فى إجازته من سيناء حتى ينهى خدمته التى لم يتبقى منها سوى شهر.

وتابع أن الشهيد له 6 أشقاء ، وكان بصدد استكمال دراسته بالالتحاق بالدراسات العليا بالكلية ، مطالبًا القوات المسلحة بسرعة القصاص لنجله من قاتليه.

وقال أبناء عمومته إن الشهيد كان محبوبًا وسط عائلته يؤدى كل فرائض الصلاة فى أوقاتها وكان دائما ما يتمنى الشهادة من الله ونالها، بعد إصراره على الوجود مع زملائه الذين استشهدوا فى العمليات الأخيرة وكان دائما يقول " ياريتنى كنت معاهم".

كان أهالى قرية كوم يعقوب والقرى المجاورة، بمركز أبوتشت، التابعة لمحافظة قنا ، شيّعوا اليوم جثمان الشهيد فى جنازة عسكرية ، بحضور عدد من رجال القوات المسلحة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية فى المحافظة، وهتف المشيعون " لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله " ،و"لا إله إلا الله والإرهاب عدو الله" و"بالروح بالدم نفديك يا شهيد".