أخبار عاجلة

كيف تم إحضار عرش بلقيس؟ -
مساء dmc - "غداً .... الذكرى الـــ 47 لمذبحة بحر البقر " -
مساء dmc - " إحتفالات يوم اليتيم في الجمعة الاولى من إبريل " -
القاهرة أبوظبي: نادي بلدية المحلة .. أحد الأندية الشعبية التي غابت عن الانظار -
مُلقي طفليه في ترعة بسوهاج: فارقا الحياة واسترحت من عنائهما -
وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية -
الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لإنبي -
مساء dmc - أبرز العناوين المؤلمة عن تعذيب الايتام بدور الايتام يقرأها أسامة كمال -
مساء dmc - الشرطة السويدية " قتلى وجرحى في عملية دهس بسيارة نقل بأحد شوارع ستوكهولم " -
القاهرة أبوظبي: م. شريف إسماعيل - رئيس الوزراء يفتتح المشروعات الجديدة بنادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالفيديو.. مواطن خلال زيارة وزير الآثار لـ"فوه":"شوفوا ريحة المية"

Google+ Print
بالفيديو.. مواطن خلال زيارة وزير الآثار لـ"فوه":"شوفوا ريحة المية" بالفيديو.. مواطن خلال زيارة وزير الآثار لـ"فوه":"شوفوا ريحة المية"
قال محمد أحمد، أحد أهالى "فوه" فى لـ"اليوم السابع":"مية النيل سيئة وبدلاً من البحث عن الآثار، عليهم تنظيف النيل لأن ميته سيئة وريحتها لا تطاق".

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار والدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ لمدينة فوه لافتتاح مسجدى السادة السباع وأبو عيسى.

وتابع المواطن: لابد من تنظيف نهر النيل من الأسماك النافقة بسبب إزالة الأقفاص السمكية وعلى المسئولين بالمحافظة وحماية الشواطئ ومجلس المدينة معرفة سبب الرائحة الكريهة لمياه نهر النيل بفوه، مشيراً الى أن هناك حيوانات نافقة فى مياه النيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة