بالفيديو.. مواطن خلال زيارة وزير الآثار لـ"فوه":"شوفوا ريحة المية"

قال محمد أحمد، أحد أهالى "فوه" فى فيديو لـ"اليوم السابع":"مية النيل سيئة وبدلاً من البحث عن الآثار، عليهم تنظيف النيل لأن ميته سيئة وريحتها لا تطاق".

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار والدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ لمدينة فوه لافتتاح مسجدى السادة السباع وأبو عيسى.

وتابع المواطن: لابد من تنظيف نهر النيل من الأسماك النافقة بسبب إزالة الأقفاص السمكية وعلى المسئولين بالمحافظة وحماية الشواطئ ومجلس المدينة معرفة سبب الرائحة الكريهة لمياه نهر النيل بفوه، مشيراً الى أن هناك حيوانات نافقة فى مياه النيل.