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بنك الشفاء يصرف عقار سوفالدى لـ50 مريضا بفيروس سى فى أسوان

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بنك الشفاء يصرف عقار سوفالدى لـ50 مريضا بفيروس سى فى أسوان بنك الشفاء يصرف عقار سوفالدى لـ50 مريضا بفيروس سى فى أسوان
قال اليوم الدكتور عز الصادق مدير جمعية أصدقاء مرضى الكبد بأسوان، إن بنك الشفاء المصرى بدأ فى صرف عقار سوفالدى لمرضى فيروس سى بأسوانوذلك بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى الكبد بأسوان وتحت إشراف نخبة من أطباء مرضى الكبد وبالتعاون مع كلية الطب جامعة أسوان.

وأوضح الصادق أن بنك الشفاء بدأ فى الأسبوع الأول صرف العلاج لـ50 مريضا بفيروس سى بالمجان، مشيرا إلى أن جمعية أصدقاء مرضى الكبد بأسوان بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى تساعد المرضى فى إجراء التحاليل الازمة لتحديد بروتوكول العلاج اللازم سواء كان ثنائى أو ثلاثى .

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