أخبار عاجلة

كيف تم إحضار عرش بلقيس؟ -
مساء dmc - "غداً .... الذكرى الـــ 47 لمذبحة بحر البقر " -
مساء dmc - " إحتفالات يوم اليتيم في الجمعة الاولى من إبريل " -
القاهرة أبوظبي: نادي بلدية المحلة .. أحد الأندية الشعبية التي غابت عن الانظار -
مُلقي طفليه في ترعة بسوهاج: فارقا الحياة واسترحت من عنائهما -
وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية -
الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لإنبي -
مساء dmc - أبرز العناوين المؤلمة عن تعذيب الايتام بدور الايتام يقرأها أسامة كمال -
مساء dmc - الشرطة السويدية " قتلى وجرحى في عملية دهس بسيارة نقل بأحد شوارع ستوكهولم " -
القاهرة أبوظبي: م. شريف إسماعيل - رئيس الوزراء يفتتح المشروعات الجديدة بنادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اعتصام أولياء أمور طلاب مدرسة المتفوقين بسبب عدم تسكينهم فى بأسيوط

Google+ Print
اعتصام أولياء أمور طلاب مدرسة المتفوقين بسبب عدم تسكينهم فى بأسيوط اعتصام أولياء أمور طلاب مدرسة المتفوقين بسبب عدم تسكينهم فى بأسيوط
انتابت حالة من الاستياء والغضب بين أولياء أمور مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بأسيوط، بسبب عدم تجهيز مقر سكن الطلاب التابعين لها ما دفعهم للاعتصام أمام مقر التسكين والمدرسة التى من المقرر أن تبدأ الدراسة بها صباح غدًا الأحد.

كان عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والعليم بأسيوط، أعلن فى بيان رسمى للمديرية أن السكن الخاص بالمدرسة جاهز لاستقبال الطلاب وعندما توجه أولياء الأمور والطلاب مساء اليوم، للمقر السكنى فوجئوا أنه مارتين غير مجهزتين بأى أساسات دراسية أو سكنية وبمجرد محاولتهم دخوله قاومهم عدد من البلطجية" حسب روايتهم" ما دفعهم للاعتصام أمام السكن والمدرسة .

يذكر أن مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجية الأولى من نوعها فى الصعيد، ومقيد بها 124 طالبًا منهم 47 طالبة من المتفوقين وتضم 18 فصلا و9 معامل وصالة للاحتفالات ومكتبة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365