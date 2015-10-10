اعتصام أولياء أمور طلاب مدرسة المتفوقين بسبب عدم تسكينهم فى بأسيوط

انتابت حالة من الاستياء والغضب بين أولياء أمور مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بأسيوط، بسبب عدم تجهيز مقر سكن الطلاب التابعين لها ما دفعهم للاعتصام أمام مقر التسكين والمدرسة التى من المقرر أن تبدأ الدراسة بها صباح غدًا الأحد.

كان عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والعليم بأسيوط، أعلن فى بيان رسمى للمديرية أن السكن الخاص بالمدرسة جاهز لاستقبال الطلاب وعندما توجه أولياء الأمور والطلاب مساء اليوم، للمقر السكنى فوجئوا أنه مارتين غير مجهزتين بأى أساسات دراسية أو سكنية وبمجرد محاولتهم دخوله قاومهم عدد من البلطجية" حسب روايتهم" ما دفعهم للاعتصام أمام السكن والمدرسة .

يذكر أن مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجية الأولى من نوعها فى الصعيد، ومقيد بها 124 طالبًا منهم 47 طالبة من المتفوقين وتضم 18 فصلا و9 معامل وصالة للاحتفالات ومكتبة.



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