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طلاب إعلام جنوب الوادى يرسلون برقية للرئيس لتأييد حرب الدولة ضد الإرهاب

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طلاب إعلام جنوب الوادى يرسلون برقية للرئيس لتأييد حرب الدولة ضد الإرهاب طلاب إعلام جنوب الوادى يرسلون برقية للرئيس لتأييد حرب الدولة ضد الإرهاب
أرسل طلاب كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادى، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر التى تواكب فعاليات الملتقى الإعلامى الأول لكليات وأقسام ومعاهد الإعلام المصرية، الذى عُقِدَ فى الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر الجارى فى الجامعة تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة.

وتضمنت البرقية تأييد الطلاب لكل الخطوات التى تتخذها الدولة لحماية الأمن القومى ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى كل الجهود والمشروعات القومية الكبرى التى تحقق التنمية لمصر، وحرص الرئيس على دعم الشباب من خلال البرنامج القومى لتأهيل الشباب للقيادة.

وجاء ذلك بعد الاجتماع الذى عقده الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية مع الطلاب المشاركين فى الإعداد والتنظيم بالملتقى الذين بذلوا جهدًا، وتم خلال الاجتماع مناقشة مدى استفادة الطلاب من الملتقى والتواصل بين طلاب الجامعات والمعاهد.

ونظمت جامعة جنوب الوادى الملتقى الإعلامى الأول لكليات وأقسام ومعاهد الإعلام المصرية، والذى شاركت فيه 20 جامعة ومعهدا.

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مصر 365