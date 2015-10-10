عودة حركة المرور بعد رفع "أتوبيس" سقط فى ترعة بالقليوبية دون خسائر

عادت حركة المرور الى الطريق الزراعى السريع اتجاه "القاهرة - بنها" بعد أن تعطلت لمدة 3 ساعات إثر انقلاب أتوبيس "مينى باص" فى ترعة بجوار الطريق عند مزلقان قرية كفر الجمال التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وتم رفع الأتوبيس ولم يسفر الحادث عن أى إصابات أو خسائر فى الأرواح تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير الامن إخطارا من العميد محمد درويش وكيل الإدارة العامة لمرور القليوبية بانقلاب أتوبيس فى ترعة أمام كفر الجمال على الطريق الزراعى السريع اتجاه بنها.

انتقل العقيد عبد العظيم محمد رئيس مباحث المرور إلى موقع الحادث وتبين أنه أثناء سير اتوبيس فى اتجاه القاهرة - بنها انحرفت عليه سيارة نقل مجهولة فاختلت عجلة القيادة فى يد قائد الأتوبيس وانقلب فى ترعة بجوار الطريق ولم تقع أى إصابات بشرية وتعطلت الحركة المرورية على الفور تم الاستعانة بونش إنقاذ عملاق وتم رفع الاتوبيس وعادت الحركة تدريجيا بعد أن تعطلت لمدة 3 ساعات.