بالصور.. رئيس "مستقبل وطن" يشارك بمؤتمر انتخابى لدعم مرشحى الحزب بالإسكندرية

نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية مساء اليوم مؤتمرًا انتخابيًا جماهيريًا حاشدًا، بحضور محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن وذلك بساحة المعارض بمنطقة السيوف، لدعم مرشحى الإسكندرية بالبرلمان مهندس عمر الغنيمى مرشح دائرة الرمل، جيهان قنديل مرشح دائرة الرمل، عبد الفتاح محمد عبد الفتاح مرشح دائرة المنتزه أول.

كما شارك فى مؤتمر انتخابى حاشد بدائرة مينا البصل بحضور رجل الأعمال رشاد عثمان والد مرشح الحزب بالدائرة أشرف رشاد عثمان، والدكتور محمد عبد اللاه.

ودعا رئيس رئيس حزب مستقبل وطن أهالى الدائرة إلى المشاركة بكثافة فى الانتخابات البرلمانية القادمة واختيار خير من يمثلهم فى البرلمان، وأكد أن الحزب يضع فى أولوياته النهوض بالتعليم والصحة وتطوير الزراعة وتأهيل الشباب.



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