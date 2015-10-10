أخبار عاجلة

كيف تم إحضار عرش بلقيس؟ -
مساء dmc - "غداً .... الذكرى الـــ 47 لمذبحة بحر البقر " -
مساء dmc - " إحتفالات يوم اليتيم في الجمعة الاولى من إبريل " -
القاهرة أبوظبي: نادي بلدية المحلة .. أحد الأندية الشعبية التي غابت عن الانظار -
مُلقي طفليه في ترعة بسوهاج: فارقا الحياة واسترحت من عنائهما -
وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية -
الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لإنبي -
مساء dmc - أبرز العناوين المؤلمة عن تعذيب الايتام بدور الايتام يقرأها أسامة كمال -
مساء dmc - الشرطة السويدية " قتلى وجرحى في عملية دهس بسيارة نقل بأحد شوارع ستوكهولم " -
القاهرة أبوظبي: م. شريف إسماعيل - رئيس الوزراء يفتتح المشروعات الجديدة بنادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. رئيس "مستقبل وطن" يشارك بمؤتمر انتخابى لدعم مرشحى الحزب بالإسكندرية

Google+ Print
بالصور.. رئيس "مستقبل وطن" يشارك بمؤتمر انتخابى لدعم مرشحى الحزب بالإسكندرية بالصور.. رئيس "مستقبل وطن" يشارك بمؤتمر انتخابى لدعم مرشحى الحزب بالإسكندرية
نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية مساء اليوم مؤتمرًا انتخابيًا جماهيريًا حاشدًا، بحضور محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن وذلك بساحة المعارض بمنطقة السيوف، لدعم مرشحى الإسكندرية بالبرلمان مهندس عمر الغنيمى مرشح دائرة الرمل، جيهان قنديل مرشح دائرة الرمل، عبد الفتاح محمد عبد الفتاح مرشح دائرة المنتزه أول.

كما شارك فى مؤتمر انتخابى حاشد بدائرة مينا البصل بحضور رجل الأعمال رشاد عثمان والد مرشح الحزب بالدائرة أشرف رشاد عثمان، والدكتور محمد عبد اللاه.

ودعا رئيس رئيس حزب مستقبل وطن أهالى الدائرة إلى المشاركة بكثافة فى الانتخابات البرلمانية القادمة واختيار خير من يمثلهم فى البرلمان، وأكد أن الحزب يضع فى أولوياته النهوض بالتعليم والصحة وتطوير الزراعة وتأهيل الشباب.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365