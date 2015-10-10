"العربى للتنمية المستدامة" يكرم وكيل كلية الزراعة بجامعة قناة السويس

كرم المهندس أشرف منصور، أمين عام الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة وبحضور المهندس محمد كساب رئيس فرع الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة بالإسكندرية اليوم الدكتورة إيمان إسماعيل مغازى وكيل كلية الزراعة بجامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تقديرًا لجهودها فى خدمة البيئة وتنمية المجتمع وتعاونها المثمر مع الاتحاد العربى للتنمية فى مجالات خدمة المجتمع.

جاء ذلك عقب توقيع بروتوكول التعاون بين الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة وكلية الزراعة بجامعة قناة السويس.