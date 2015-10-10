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محافظ الإسماعيلية: إنشاء 2 مصعد كهربائى "صعود ونزول" على مزلقان الثلاثينى

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محافظ الإسماعيلية: إنشاء 2 مصعد كهربائى "صعود ونزول" على مزلقان الثلاثينى محافظ الإسماعيلية: إنشاء 2 مصعد كهربائى "صعود ونزول" على مزلقان الثلاثينى
أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وافقت على البدء فى تنفيذ مشروع إنشاء عدد 2 مصعد كهربائى صعود ونزول بجوار الكوبرى على مزلقان السكة الحديد بشارع الثلاثينى والذى يربط بين كل من حى أول وحى ثان.

وأوضح المحافظ، أن ذلك يأتى استجابة وتلبية لمطالب مواطنى وشعب الإسماعيلية بشأن إيجاد حلا جذريا لمشكلة كوبرى المشاة العلوى على نفق الثلاثينى، والذى يتضرر المواطنون من ارتفاعه وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف المحافظ، أنه تم التنسيق مع المكتب الاستشارى المختص المشرف على تنفيذ مشروع نفق الثلاثينى، مشيرا إلى أن التكلفة المالية لإنشاء المصاعد تصل إلى ثلاثة ملايين ومائة وخمسين ألف جنيه، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن المواطنين فى حركة الصعود والنزول من الكوبرى.

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