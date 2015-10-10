"المرأة والتنمية" بالإسكندرية تنظم ندوة لتوعية السيدات بالمشاركة بالانتخابات

عقدت جمعية المرأة والتنمية ندوة لتوعية السيدات بأهمية المشاركة فى الانتخابات وكيفية الاختيار الصحيح وذلك اليوم السبت بفرع الجمعية بالمندرة بمحافظة الإسكندرية، ضمن سلسلة حملات التوعية بأهمية المشاركة فى انتخابات برلمان مصر 2015 وبحضور أكثر من 16 سيدة وأدار اللقاء رنا جابر مسئول فرع المندرة وآية توفيق المنسق الإعلامى بالجمعية.

وتناولت الندوة تعريف الدولة ومؤسساتها تعريف دور البرلمان، كيفية اختيار أعضاء البرلمان

>كما تناولت مفهوم الدولة ودور البرلمان والسلطات الثلاثة وهى السللطة التنفيذية والقضائية والتشريعية".

وأكد ممثلو الجمعية أهمية اختيار أعضاء مجلس النواب حيث يجب أن تتوفر فى عضو مجلس نواب مصر 2015 عدة معايير وهى أن يكون يعى المشاكل التى تعانى منها البلاد وكذلك الوعى بتشريع القوانين.