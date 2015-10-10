نقيب صيادى أسوان: تعديل قوانين الصيد أبرز مطالبنا من البرلمان المقبل

قال إسماعيل حجاجى، نقيب صيادى أسوان: "الصيادين يعلقون آمالا كبيرة كغيرهم من القطاعات على انعقاد البرلمان المقبل لافتًا إلى أن المطلب الأول للصيادين من أعضاء هذا البرلمان يتمثل فى إصدار قانون النقابات لكى تمارس النقابات المستقلة ومنها الصيادين دورها الطبيعى فى حل مشاكل أعضائها والتفاعل مع الوزارات المعنية وتعديل قوانين الصيد.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قوانين الصيد القديمة مجحفة - حد قوله - مضيفًا أنهم يريدون سن قوانين جديدة خاصة بمهنة الصيد يشارك الصيادون فى صياغتها وأن يؤخذ رأيهم فيها وكذا الاهتمام بمهنة الصيد والثروة السمكية بجانب قيام الحكومة بتخصيص وزارة خاصة بالثروة السمكية والصيد.

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