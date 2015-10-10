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مرشح "المصريين الاحرار" بالخارجة ينفذ 25 جولة لشرح برنامجه الانتخابى

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مرشح "المصريين الاحرار" بالخارجة ينفذ 25 جولة لشرح برنامجه الانتخابى مرشح "المصريين الاحرار" بالخارجة ينفذ 25 جولة لشرح برنامجه الانتخابى
واصل أمل والى، مرشح حزب المصريين الأحرار بدائرة الخارجة الانتخابية بالوادى الجديد، جولاته الانتخابية على مستوى الدائرة الانتخابية، حيث قام بتنفيذ 25 جولة لقرى وأحياء مركزى الخارجة وباريس لشرح برنامجه الانتخابى للمواطنين.

وناقش "والى"، مع الأهالى، أهم المحاور التى يتضمنها برنامجه الانتخابى بجانب متابعة المشكلات التى يعانى منها المواطنون، مستندا إلى خبرته السابقة فى العمل المحلى عندما كان رئيسا للمجلس المحلى لمركز ومدينة الخارجة.

وقال أمل والى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه قد أخذ على عاتقه طرح مجموعة من الحلول الفاعلة للمشكلات التى يعانى منها أبناء مركزى الخارجة وباريس، خاصة مشكلات البطالة ونقص الخدمات الصحية والمشكلات التى تواجه المزارعين، مؤكدا أنه قد أعد برنامجا شاملا لكل المشكلات التى سيتم طرحها مرحليا بما يحقق نسبة نجاح قياسية فى حلها، مستندا على المكاشفة ومواجهة الواقع الذى يعيشه أبناء الدائرة دون وعود زائفة أو مبالغة فى طرح الوعود أو الحلول المطاطية لإنجاز برنامجه الانتخابى بجانب الخبرة السابقة فى إيجاد الحلول الكاملة لتلك المشكلات التى يعانى منها المجتمع الواحاتى فى مركزى الخارجة وباريس.

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