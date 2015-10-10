نشطاء يتداولون قائمة لـ"مرشحين إخوان" فى انتخابات مجلس الشعب

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى قائمة من الأعضاء المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، ممن يخوضون انتخابات مجلس الشعب، وحذر النشطاء من التصويت لهذه الأسماء، خاصة أنها تترشح تحت ستار "مستقل"، وبعضهم انضم لأحزاب سياسية وترشح على قوائمها.

ووفقاً للمتداول فقد ضمت القائمة أشرف أمين عبد العال عقل، مدرب كرة قدم، ومرشح فى دائرة بولاق الدكرور بالجيزة، ومحمد بدوى عبد المجيد بدوى، مدرس كلية الطب جامعة القاهرة، مرشح بدائرة إمبابة، وطارق عبد المنعم يحيى حسان، عضو مجلس شورى السابق بالتعيين ومرشح بدائرة العجوزة، ويوسف عبد النبى عبد الغنى خالد، صاحب شركة، ومرشح بدائرة اوسيم عن حزب الوسط .

كما ضمت القائمة فى محافظة البحيرة شاكر محمد عوض ندا، مدير إدارة كوم حمادة التعليمية، ومرشح بدائرة كوم حمادة، وسامى عبد العزيز مسى حسن القالع، طبيب توليد، ومرشح بدائرة إيتاى البارود.

وفى الفيوم ضمت أسماء مرشحى الإرهابية كلا من خالد يوسف السيد قطب، مدرس، ومرشح بدائرة بندر الفيوم، وجمال محمد عثمان، محامى ومرشح حزب الحركة الوطنية بمركز اسطا، وأحمد عيسى أحمد عبد الجواد الشيمى، موجه تربية وتعليم، ومرشح بدائرة يوسف الصديق، وعلى عبد الله على عبد القادر، طبيب ومرشح بدائرة يوسف الصديق، وسبق ترشحه على قوائم حزب الحرية والعدالة المنحل عام 2011، ومحمد عبد التواب يوسف يوسف القاضى، طبيب ومرشح حزب مصر الحديثة بدائرة يوسف الصديق، وياسر محمد عبد الجواد عبد الجواد، مندوب مبيعات بشركة سيارات.

وفى محافظة بنى سويف، ضمت القائمة التى حذر النشطاء من التصويت لها كل من عادل مصطفى على الخولى، استاذ طب بيطرى بجامعة بنى سويف، ومرشح بدائرة بندر بنى سويف، ومحمد محمود إبراهيم محمود، مهندس زراعى، ومرشح دائرة الفشن.

وبمحافظة أسيوط كل من أحمد خليفة عبد الله دياب، رئيس جمعية تنمية المجتمع، ومرشح بدائرة ساحل سليم، وسبق أن ترشح بانتخابات 2011 عن حزب الوسط، وأحمد لطفى جودة سالمان محامى، ومرشح بدائرة بندر أسيوط، وهلال عبد الحميد حسن إسماعيل، مدرس ومرشح بدائرة ساحل سليم عن الحزب المصرى الديمقراطى.

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