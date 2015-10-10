نجيب ساويرس: أحمد عز كان يعمل لصالح شخص ونحن نعمل لصالح مصر

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصرى، إنه من مؤسسى حزب المصريين الأحرار وليس رئيسًا فعليًا له كما يقال، وتابع: "يا ريتنى كنت رئيس الحزب كنا اتجنبنا حاجات كتيرة أوى"، موضحًا أن رأيه داخل الحزب كان كثيرًا لا يقبل بسبب وجود أغلبية كانت تصوت ضده، مؤكدًا أن الحزب يضم عدة تيارات منها ما هو ثورى واشتراكى، مضيفًا أن مرشحى الحزب يعملون بفكر اقتصادى جديد بعيدًا عن الاشتراكية والتأميم والناصرية، متابعًا: "أما بالنسبة لأحمد عز: "فقد كان يعمل لصالح شخص ونحن نعمل لمصر".

وأضاف "ساويرس" خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمة الإعلامية لميس الحديدى عبر فضائية "cbc"، أن الحزب يستهدف الحصول على أكبر عدد من المقاعد فى البرلمان، مشيرًا إلى أنه يريد القضاء على الفقر فى البلاد خلال 5 سنوات، مؤكدًا أنهم يمتلكون خطة اقتصادية شاملة، وتابع: "عندنا هدف أساسى إننا نغمض عينينا خمس سنوات ونفتحها فلا نجد فقيرًا واحدًا فى مصر".

وكشف عن أن الحزب يستهدف 220 مقعدًا من 600 مقاعد البرلمان المقبل، مضيفًا أن مرشحى الحزب يعملون بفكر اقتصادى جديد بعيدًا عن الاشتراكية والتأميم والناصرية، متابعًا، بالنسبة لأحمد عز: "كان يعمل لصالح شخص ونحن نعمل لمصر".

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