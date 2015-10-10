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نجيب ساويرس: نحن فى المرحلة النهائية لشراء 60% من حصة قناة "ten"

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نجيب ساويرس: نحن فى المرحلة النهائية لشراء 60% من حصة قناة "ten" نجيب ساويرس: نحن فى المرحلة النهائية لشراء 60% من حصة قناة "ten"
كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن أنه فى المرحلة النهائية لشراء 60% من حصة قناة "ten"، بجانب امتلاكه لقناة "on tv" وإعلانات "الحياة"، معتبرًا أن رحيل الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى عن on tv، خسارة بالنسبة للقناة.

وقال "ساويرس"، فى حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "cbc": "لا يوجد خلاف مع إبراهيم عيسى، ولا أتدخل فى سياسة القناة وماحدش يعرف يكلم إبراهيم ولا يعدل عليه وحزين على رحيله.. لكن كان هناك توجس عندى من حديثه عن الوهابية، خاصة فى هذا التوقيت الحرج الذى تمر بها العلاقات المصرية ، ولن ننسى دور المملكة وقت الإخوان ووقفة الملك عبد الله بن عبد العزيز.. والتحالف المصرى الإماراتى السعودى لا بديل عنه".

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