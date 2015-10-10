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ساويرس: التقيت الرئيس باحتفالية "تحيا مصر" وأبلغته بمشاكل البيروقراطية

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ساويرس: التقيت الرئيس باحتفالية "تحيا مصر" وأبلغته بمشاكل البيروقراطية ساويرس: التقيت الرئيس باحتفالية "تحيا مصر" وأبلغته بمشاكل البيروقراطية
قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إنه التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفالية صندوق "تحيا " فى شهر رمضان الماضى، وأبلغه أن هناك مشكلة فى البيروقراطية يجب القضاء عليها.

وأشار "ساويرس"، فى حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "cbc" إلى أنه شارك فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ من خلال مشروعين وهما مشروع الطاقة الشمسية ومشروع إدارة المخلفات، مشددًا على ضرورة إجراء اجتماعات متواصلة بالمستثمرين لمواجهة مشكلاتهم.

وتابع: "البلد دى ربنا مديها كل حاجة وملهاش عذر فى المنظر الحالى، والفلوس موجودة والمطلوب الفكر والأداء والقضاء على البيروقراطية".

وعن المشروعات القومية الكبرى، قال إنها ليست الحل الوحيد لكنها جزء من منظومة الحلول، وأهمها المشروعات الصغيرة وتشجع الشباب عليها.

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